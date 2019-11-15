Польша официально объявила об отказе от российского газа после 2022 года

Соответствующие уведомления польский газовый оператор прислал российскому монополисту "Газпрому" и его дочерней компании "Газпром экспорт".

Польский газовый оператор, компания PGNiG направила российскому Газпрому официальное уведомление, в котором информирует, что не будет продлевать контракт на покупку газа после 2022 года.

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Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на пресс-службу компании.

"Соответствующие уведомления польский газовый оператор направил "Газпрому" и его дочерней компании "Газпром экспорт", которая имеет монопольное право на осуществление экспорта газа из России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что действующий контракт на поставку российского газа Польша заключила еще в 1996 году. Согласно его условиям, за 3 года до завершения срока действия контракта (31 декабря 2022 года) Польша должна отправить декларацию о сотрудничестве после 2022 года. Отправив отказе продолжать сотрудничество, польская компания фактически разорвала договоренности о покупке российского газа.

"Сейчас Польша активно развивает альтернативные источники поставки газа. В частности, страна строит порт с регазификационным оборудованием для того, чтобы импортировать сжиженный газ из США. Также между Польшей и Норвегией строится трубопровод, посредством Польша будет импортировать газ из этой страны", - подчеркивает издание.

Ранее в Польше обсуждали возможность отказа закупать российский газ.

В июле 2019 года Дания выдала первое разрешение, необходимое для строительства морского газопровода Baltic Pipe, соединит Польшу и Норвегию.