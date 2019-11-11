Антикоррупционный суд заочно арестовал экс-председателя НКРЭКУ Вовка в рамках дела «Роттердам+»

Бывшему чиновнику инкриминируют ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением).

Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал бывшего председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка и заместителя начальника управления энергорынка НКРЭКУ Владимира Бутовского в рамках расследования дела «Роттердам+»

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

"Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и избрала для бывших председателя НКРЭКУ и заместителя начальника управления энергорынка меры пресечения в виде содержания под стражей. Таким образом, апелляционная палата ВАКС отменила решение суда первой инстанции, которыми было отказано прокурорам САП и детективам НАБУ в удовлетворении ходатайств об избрании указанным лицам мер в виде содержания под стражей в связи с международным розыском", - говорится в сообщении.

Также в САП напоминают, что 18 сентября апелляционная палата выдала разрешение на задержание с целью привода для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшего заместителя начальника управления энергорынка НКРЕКП. Аналогичное решение по экс голове НКРЕКП было принято в августе 2019 года.

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Как сообщал УНИАН 8 августа детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы "Роттердам +", в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесен ущерб на сумму 18870000000 грн.

По данным НАБУ, речь идет о Вовке, действующем директоре ГП "Оператор рынка" (который на момент введения "Роттердам+" был членом НКРЭКУ), начальнике отдела НКРЭКУ, руководителе управления НКРЭКУ, заместителе коммерческого директора одной из частных компаний группы - ключевого оператора рынка теплогенерации Украины, директоре департамента одной из компаний этой группы.

Действия всех шестерых квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением), а представителям частных компаний инкриминируют пособничество.

19 августа Соломенский райсуд Киева отклонил ходатайство прокурора САП о заочном избрании Вовку меры пресечения в виде содержания под стражей.

20 августа стало известно, что Вовк объявлен в международный розыск.

5 сентября руководитель САП Назар Холодницкий сообщил, что Вовк скрывается в Брюсселе, куда уехал из Киева еще в апреле текущего года.

В свою очередь, директор НАБУ Артем Сытник заявил, что суд разрешил задержать Вовка.