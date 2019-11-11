Сколько газа в украинских хранилищах: свежие данные

Запасы газа в ПХГ с начала сезона отбора сократились на 0,5% - до 21,65 млрд куб. м.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с начала сезона отбора (2 ноября) сократились на 0,5% - до 21,65 млрд куб.

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Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины госкомпании «Укртрансгаз».

По состоянию на 9 ноября запасы газа в ПХГ составляют 21,65 млрд куб. м, что на 26% больше, чем на аналогичную дату 2018 года (17,2 млрд куб. м).

В частности, по данным компании, 9 ноября из хранилищ было отобрано 7,49 млн куб. м газа.

Отмечается, что украинские газовые хранилища заполнены на 69%.

Как сообщал УНИАН, Украина 2 ноября прекратила закачку природного газа в подземные хранилища и перешла в режим работы, который предполагает отбор «голубого» топлива для нужд отопительного сезона 2019-2020 годов.

Запасы в подземных хранилищах составили 21,76 млрд куб. м, тогда как к началу отопительного сезона 2018-2019 годов Украина накопила в ПХГ 17,2 млрд кубометров газа.

Для обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего сезона 2019/2020 годов Украине необходимо было накопить в ПХГ не менее 20 млрд куб. м газа.