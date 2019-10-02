цей матеріал доступний українською

"Хотят договориться": эксперт объяснил, зачем в ФРГ назначили уполномоченного по транзиту газа через Украину

03:33, 02 октября 2019
Энергетика
47 0
Сейчас продолжаются переговоры о судьбе транзита газа / фото УНИАН

Канцлер Германии Ангела Меркель назначила графа Вальдерзее уполномоченным правительства ФРГ по вопросам транзита газа через Украину. При этом судьба самого транзита голубого топлива из России с 2020 года остается под вопросом.

Назначение Вальдерзее свидетельствует о неуверенности Берлина в вопросе транспортировки голубого топлива. Таким мнением в комментарии сайту "Сегодня" поделился директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Читайте такжеУкраина готова к прохождению отопительного сезона – премьер

"Это означает, что Германия испытывает значительные риски для себя – и политические, и экономические – в связи с возможными проблемами остановки транзита газа по территории Украины. Также – из-за задержки строительства проекта газопровода "Северный поток – 2". Это означает, что не все идет так хорошо, как ранее планировало правительство", – сказал эксперт.

По его словам, Германия опасается нарушения условий экспортных контрактов с "Газпромом" и роста цен на природный газ в Европе.

"Это было бы очень нежелательно для немецкой власти, - отмечает он. – Думаю, они планируют договориться с Украиной и Россией, чтобы транзит через территорию Украины все же продолжался. Первое главное задание немецкой власти – строительство Nord Stream 2 и второе задание – это продолжение украинского транзита газа".

Напомним, контракт "Нафтогаза" и "Газпрома" на транзит газа был заключен в 2009 году и заканчивается в конце этого года. Сейчас стороны находятся в переговорном процессе относительно сотрудничества после 1 января 2020 года. Так, 19 сентября состоялся третий раунд газовых переговоров в формате Украина – Россия – Еврокомиссия. Первый раунд прошел еще 17 июля 2018 года, а второй – 21 декабрь 2019 года.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Украина#газ