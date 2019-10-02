"Хотят договориться": эксперт объяснил, зачем в ФРГ назначили уполномоченного по транзиту газа через Украину

Это означает, что Германия испытывает значительные риски для себя, отметил эксперт.

Канцлер Германии Ангела Меркель назначила графа Вальдерзее уполномоченным правительства ФРГ по вопросам транзита газа через Украину. При этом судьба самого транзита голубого топлива из России с 2020 года остается под вопросом.

Назначение Вальдерзее свидетельствует о неуверенности Берлина в вопросе транспортировки голубого топлива. Таким мнением в комментарии сайту "Сегодня" поделился директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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"Это означает, что Германия испытывает значительные риски для себя – и политические, и экономические – в связи с возможными проблемами остановки транзита газа по территории Украины. Также – из-за задержки строительства проекта газопровода "Северный поток – 2". Это означает, что не все идет так хорошо, как ранее планировало правительство", – сказал эксперт.

По его словам, Германия опасается нарушения условий экспортных контрактов с "Газпромом" и роста цен на природный газ в Европе.

"Это было бы очень нежелательно для немецкой власти, - отмечает он. – Думаю, они планируют договориться с Украиной и Россией, чтобы транзит через территорию Украины все же продолжался. Первое главное задание немецкой власти – строительство Nord Stream 2 и второе задание – это продолжение украинского транзита газа".

Напомним, контракт "Нафтогаза" и "Газпрома" на транзит газа был заключен в 2009 году и заканчивается в конце этого года. Сейчас стороны находятся в переговорном процессе относительно сотрудничества после 1 января 2020 года. Так, 19 сентября состоялся третий раунд газовых переговоров в формате Украина – Россия – Еврокомиссия. Первый раунд прошел еще 17 июля 2018 года, а второй – 21 декабрь 2019 года.