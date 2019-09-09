Законы, которые предлагаются для горно-металлургического комплекса, могут его похоронить – нардеп

Законопроект №1210 нарушает соблюдение принципа стабильности, считает Муса Магомедов.

Сокрушительный шквал критики получили законопроекты №1209 и №1210, которые предлагают изменения в налоговый кодекс.

Как передает "5 канал", документы создают ряд рисков, которые являются неприемлемыми ни для простых граждан, ни для компаний, ни для государства.

К примеру, как заявил народный депутат Муса Магомедов, в законах которые предлагаются для ГМК – отсутствует логика, они могут похоронить отрасль: "В ходе обсуждения специалисты отметили что указанные законопроекты существенно усиливают налоговое бремя для граждан и предприятий".

Отмечается, что законопроект №1210 нарушает соблюдение принципа стабильности.

Налоговой вернут полномочия для осуществления оценочных суждений, считает адвокат Александр Шмяткін: "К примеру, 3-4 разовое увеличение рентной платы выбросит отечественный ГМК за грань рентабельности. Его место на мировых рынках достанется россиянам. Специалисты предостерегают, ГМК обеспечивает треть экспортного потенциала Украины. Недопоступления валюты приведут, в свою очередь, к обесцениванию гривны".

Напомним, сегодня Украина остается страной с самой большой инфляцией в Европе с показателем на уровне 9%. А любая антиинфляционная политика имеет направления на подъем экономического производства.