Развитие возобновляемой энергетики в Украине под угрозой - обращение ассоциаций к президенту

Решение Окружного админсуда Киева, которым приостановлено действие постановления НКРЭКУ об установлении тарифа на услуги по передаче электроэнергии "Укрэнерго", приведет к приостановке оплаты производителям электроэнергии из возобновляемых источников и ухудшению инвестиционного климата в Украине.

Об этом говорится в обращении группы руководителей ассоциаций возобновляемой энергетики к президенту Украины.

"По этому поводу ГП "Укрэнерго" отметил, что такое решение суда делает невозможным оплату ним услуги по обеспечению увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников. Соответственно, ГП "Гарантированный покупатель", которое является получателем этих средств от ГП "НЭК "Укрэнерго" не может осуществлять оплату приобретенной электроэнергии из альтернативных источников по" зеленому" тарифу в ее производителей, которая гарантирована на законодательном уровне и в соответствии с заключенными договорами", - говорится в обращении.

В обращении отмечается, что решение суда приведет к нарушению Украиной взятых обязательств перед Европейским Сообществом об увеличении доли ВИЭ в энергетическом балансе страны, и ухудшению инвестиционного климата.

"В отрасль возобновляемой энергетики за последние 5 лет вложено 2,5 млрд евро. Сооружение большинства объектов возобновляемой энергетики происходило за счет кредитных средств отечественных и международных финансовых учреждений. Приостановление или задержка со стороны ГП "Гарантированный покупатель" оплаты приобретенной по "зеленому" тарифу электроэнергии приведет к остановке строительства новых объектов и нарушению обязательств перед финансовыми учреждениями. Это нанесет значительный ущерб инвестиционной привлекательности Украины и заморозит развитие отрасли возобновляемой энергетики, что приведет к снижению объема внешних инвестиций в Украину и снижению темпов создания новых рабочих мест для высококвалифицированных работников в Украине", - отмечают авторы обращения.

Авторы обращения призвали президента Украины Владимира Зеленского поддержать стратегическое развитие отрасли возобновляемой энергетики в Украине и не допустить ухудшения инвестиционного климата из-за нарушения предоставленных государством гарантий.