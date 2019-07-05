Война с "коммунальными баронами" за счет местных бюджетов

Включившийся в избирательную кампанию по выборам нового парламента премьер-министр Владимир Гройсман, похоже, решил стать главным в стране борцом за социальную справедливость.

Глава правительства до последнего тянул с повышением цены на газ для населения, пока осенью прошлого года его не «приперла» к стене необходимость получить очередной транш о МВФ.

После затяжной попытки «усмирить» главу правления «Нафтогаза» Андрея Коболева Кабинет министров едва ли не в ручном режиме обязывает газового монополиста отреагировать на внешнюю конъюнктуру и снизить цену на «голубое топливо» для украинцев.

Можно ещё вспомнить индексацию пенсий и монетизацию субсидий, которые прошли в первой половине текущего года.

Теперь премьер нашел для себя новый вызов – Кабмин в конце июня установил граничную стоимость одной гигакалории теплоэнергии, которая теперь составляет 1400 гривен.

Этот шаг Гройсман назвал борьбой с «коммунальными баронами», которые взимают с украинцев намного больше, чем стоят горячая вода и тепло на самом деле. По задумке, решение правительства сократит расходы украинцев по оплате услуг теплоснабжения и за поставки горячей воды.

Представители правительства говорят, что эти меры позволят снизить тарифы до уровня от пятнадцати до сорока процентов.

Опустим тот факт, что докладчиками на заседании Кабмина были не профильные министры ЖКХ или энергетики, а глава Минюста, который не предоставил развернутой аналитики и расчетов, почему предельная цена гигакалории должна быть именно такой. Поверим ему на слово.

Глава правительства до последнего тянул с повышением цены на газ для населения, пока осенью прошлого года его не «приперла» к стене необходимость получить очередной транш о МВФ

Однако даже при этом никто не может оспорить простую истину, что ничего бесплатного при борьбе за социальную справедливость не бывает. За все кто-то платит. Так и в данном случае – возможные финансовые потери теплогенерирующих предприятий после решения Кабмина кому-то придется оплачивать.

И премьер четко дал понять, что этот «банкет» пройдет за счет местных бюджетов.

Гройсман, как мантру, повторяет тезис о том, что местные советы значительно увеличили свои доходы от децентрализации, но вкладывают деньги не в инфраструктуру, а в «фонтанчики».

Потому теперь хорошо бы им теперь вложиться в новые котлы и реконструкцию сетей, чтобы соответствовать заданной планке.

При этом премьер умалчивает о второй стороне медали – о том, что местные советы вместе с новыми доходами получили дополнительные расходы в виде переданных из центра обязательств, которые ранее финансировались из государственной казны.

Не будем забывать и о том, что на местах и без того есть ряд проблемных точек, которые не решались годами из-за банального отсутствия денег. И на модернизацию коммунальной теплогенерации, даже без запуска «фонтанчиков», попросту может не хватить средств.

Приведу практический пример родного Николаева. Полумиллионный город снабжают теплом (горячая вода в виде услуги уже много лет отсутствует как таковая) два предприятия – «Николаевоблтеплоэнерго» и «Николаевская ТЭЦ».

Первое ранее было в областной собственности, а вторая и поныне находится в руках государства.

В прошлом году область завершила мучительный процесс передачи облтеплоэнерго на баланс города, после чего посыпались бесчисленные просьбы руководства предприятия выделить деньги из городского бюджета.

Поводы были разные – в основном на погашение разницы в тарифах и долгов по зарплатам. Продолжилась эта практика и в этом году – в мае тепловики вообще заявили, что им нужно срочно 50 млн грн, поскольку… тарифы являются убыточными. Всего на данный момент разница в тарифах для «Николаевоблтеплоэнерго» оценивается в 154 млн грн.

Не будем забывать и о том, что на местах и без того есть ряд проблемных точек, которые не решались годами из-за банального отсутствия денег. И на модернизацию коммунальной теплогенерации, даже без запуска «фонтанчиков», попросту может не хватить средств

При этом перед передачей предприятия из областной собственности в городскую облгосадминистрация не закрыла финансовые вопросы на коммунальном предприятии за счет областного бюджета. Теперь по примерно такому же сценарию может пройти передача «Николаевской ТЭЦ».

В прошлом году Гройсман заявил, что он готов не приватизировать оставшуюся в руках государства часть теплогенерирующих компаний, а передать их местным общинам. И сейчас, вроде бы, этот процесс идет.

Однако наученные горьким опытом николаевские депутаты не особо спешат давать добро на принятие такого «подарка».

Причина банальная – это будет очередная черная дыра для городского бюджета, которая каждый год будет высасывать миллионы гривен.

Представитель «Николаевской ТЭЦ», отвечая на вопросы депутатов, сообщил, что тепловой электростанции в 2018 году удалось улучшит финансовое положение – убытки сократились до 38,3 млн грн с более 50 млн грн годом ранее. При этом у предприятия есть долг за газ в 138 млн грн перед «Нафтогазом».

Не стоит забывать, что почти все сети предприятия являются аварийными, потому их нужно будет менять. Менять за счет городского бюджета. И это не один десяток миллионов гривен.

Конечно, логика в действиях правительства есть – если предприятие обслуживает горожан, то пусть за него отвечает город и местный бюджет. Однако хотелось бы спросить, как быть с реальной проблемой, когда из-за необоснованных тарифов компании накапливали долги и не имели финансовой возможности менять теплосети, не говоря уже о проведении модернизации.

Эту пресловутую разницу в тарифах тоже возьмут на себя местные бюджеты?

Кстати, за день до заседания правительства состоялась сессия Николаевского горсовета, на которой депутаты не набрали нужного количества голосов и пока не согласились принять от государства ТЭЦ.

Вполне вероятно, что в обозримом будущем город вообще не рискнет брать себе на баланс этот «геморрой за миллиард», как окрестил предприятие один из депутатов.

Премьерская инициатива может ударить по финансовой стабильности местных общин и отразиться негативно на сотрудничестве Украины с нашими международными кредиторами

Интересно мнение других местных советов, которые пока «переваривают» решение Кабмина и считают будущие расходы.

Вполне возможно, что ситуация по стране в целом лучше, чем в Николаеве, однако пока подобные инициативы центрального органа исполнительной власти видятся ничем иным, как популизмом.

Инициируя популярное для многих избирателей решение, премьер Гройсман перед выборами в парламент наберет какие-то баллы для своей молодой политической силы.

Однако в будущем это решение может быть опротестовано в судах, и может выйти история, подобная отмене постановления Кабмина от 2016 года по снижению норм потребления газа для населения.

Премьерская инициатива может ударить по финансовой стабильности местных общин и отразиться негативно на сотрудничестве Украины с нашими международными кредиторами.

Но всё это будет потом. А до выборов в парламент осталось всего несколько недель, потому в войне с «коммунальными баронами» и за голоса избирателей все средства хороши.

Дмитрий Шварц