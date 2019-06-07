Минэнергоугля заявило, что не может получить от "Нафтогаза" информацию по поставкам газа

Министр назвал нацкомпанию "странной".

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины не может получить от Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" информацию относительно поставок газа и другой хозяйственной деятельности компании.

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Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде сообщил глава министерства Игорь Насалик.

"НАК "Нафтогаз" достаточно странная организация, от которой мы как профильное министерство не можем получить информацию по поставкам газа и другой хозяйственной деятельности", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Насалик заявил, что при выполнении НАК "Нафтогаз Украины" индикаторов формирования цены на газ, которые установило правительство, цена на голубое топливо для населения должна уменьшиться приблизительно на 700-800 гривень за тысячу кубометров.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.