В Украине сократили добычу угля

Государственные шахты сократили добычу угля на 18,6%.

Добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в январе-апреле 2019 года сократилась на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 10,2 млн тонн, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности.

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Согласно сообщению, добыча энергетического угля в Украине за январь-апрель сократилась на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 8,59 млн тонн.

Государственные шахты за отчетный период добыли 1,26 млн тонн угля, что на 18,6% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Как сообщал УНИАН, добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в 2018 году выросла на 0,9% по сравнению с 2017 годом – до 33,29 млн тонн.