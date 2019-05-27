Газ для населения подешевеет в июле: сколько будем платить

«Нафтогаз» в июле снизит отпускные цены на газ для нужд населения на 8% - до 5803 грн за тыс. куб. м.

Газ на международном рынке снова дешевеет / фото УНИАН

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в июле снизит отпускные цены на газ для нужд населения по сравнению с действующей ценой на 8% - до 5803 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, транспортировки и распределения).

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Об этом в Facebook сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

«Газ на международном рынке снова дешевеет. Благодаря этому «Нафтогаз» в июне снижает цены на газ для промышленных потребителей почти на 8%. Согласно решению правительства, цена «Нафтогаза» для коммерческих потребителей формирует цену газа для населения, действующую в следующем месяце. Следовательно, в июле «Нафтогаз» будет отпускать газ для нужд населения почти на 8% дешевле - 5803 грн за 1 тыс. куб. м (Без НДС, транспортировки и распределения)», - написал он.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз Украины» с 1 июня снижает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 7,9% по сравнению с маем – до 6963,6 грн с 7558 грн за тыс. (с учетом НДС).

На май текущего года Кабинет министров и «Нафтогаз» согласовали уменьшение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации до 8,247 тыс. грн за тыс. куб. м с 8,55 тыс. грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.