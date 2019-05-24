«Нафтогаз» снижает цены на газ для промпотребителей

Максимальные цены для промпотребителей с 1 июня будут снижены на 7,6%.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» с 1 июня снижает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 7,9% по сравнению с маем – до 6963,6 грн с 7558 грн за тыс. кубометров, говорится в сообщении компании.

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Согласно сообщению, при этом максимальные цены для промпотребителей с 1 июня будут снижены на 7,6% - до 7707,6 грн с 8337 грн за тыс. кубометров газа.

Как отметили в компании, ценовые предложения «Нафтогаза» дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Если покупатель не имеет задолженности перед «Нафтогазом» или будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена.

Все цены указаны с учетом НДС.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров и «Нафтогаз» согласовали уменьшение регулируемой цены на газ для населения и тепловой генерации на май текущего года до 8,247 тыс. грн за тыс. куб. м с 8,55 тыс грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.