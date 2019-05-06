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В Иране заявили, что нашли способ обходить санкции США

09:03, 06 мая 2019
Энергетика
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщает Прайм со ссылкой на заявление замминистра нефти Ирана Амира Хоссейна Заманинии.

"Мы мобилизовали все ресурсы страны и продаем нефть на "сером рынке", - сказал Заманиния, не уточнив, что подразумевается под "серым рынком".

"Конечно, мы не будем продавать 2,5 миллиона баррелей нефти в день, как было в рамках ядерной сделки, но мы нашли "серый рынок", - сказал Заманиния, не приведя никаких данных о текущих объемах продаж сырья.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году США вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана.

При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года были даны исключения, то есть Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти.

В конце апреля администрация президента США Дональда Трампа объявила, что не будет продлять эти исключения. Белый дом рассчитывает, что благодаря этому решению экспорт иранской нефти сократится до нуля.

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Теги: #США и Иран#санкции против Ирана