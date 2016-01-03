У Обамы объяснили, почему отложили принятие новых санкций против Ирана

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Бен Родс, передает РБК со ссылкой на Associated Press.

При этом о том, о каких именно вопросах идет речь, он не уточнил.

В то же время, помощник президента подчеркнул, что новые санкции - "это не тот вопрос, который США стали бы обсуждать на переговорах с иранской стороной".

Читайте такжеВ США решили отложить введение новых санкций против Ирана

"Их не будут спрашивать по поводу того, на кого нам наложить санкции", — заявил Родс.

Напомним, ранее президент Ирана Хасан Рухани приказал министру обороны расширить ракетную программу в ответ на угрозы США ввести санкции после того, как Тегеран провел в октябре 2015 года испытания баллистических ракет.

УНИАН сообщал, что под ограничения Министерства финансов США могут подпасть около десятка компаний и физических лиц из Ирана, Гонконга и Объединенных Арабских Эмиратов. Ведомство сохранило за собой право вводить санкции в отношении иранских организаций, которые подозреваются в помощи в разработке ракет, а также в поддержке международного терроризма и нарушениях прав человека.