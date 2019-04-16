Ривненская АЭС постепенно повышает мощность энергоблока №3

15 апреля Ривненская АЭС снизила мощность энергоблока №3 до 67% из-за отключения главного циркуляционного насоса.

Ривненская АЭС, входящая в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", после устранения дефекта и включения главного циркуляционного насоса проводит постепенное повышение мощности энергоблока №3, сообщила пресс-служба компании.

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"15 апреля 2019 года в 22:28 после устранения дефекта включен главный циркуляционный насос ГЦН-4 энергоблока №3 (ВВЭР-1000) Ривненской АЭС и начато в соответствии с Регламентом постепенное повышение мощности блока до номинальных показателей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 8 часов 16 апреля в работе находятся три энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 2200 МВт. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

"Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 15 апреля Ривненская АЭС снизила мощность энергоблока №3 до 67% из-за отключения главного циркуляционного насоса.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в городе Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.