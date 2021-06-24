Сейчас аукционы по продаже земли проходят в устаревшей форме – с физическим присутствием участников.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы"

Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады.

Как указано в пояснительной записке к документу, сейчас аукционы по продаже земли проходят в устаревшей форме – с физическим присутствием участников, поднятием табличек со ставками и т.д. При этом электронные аукционы уже доказали свою эффективность в ходе продажи объектов малой приватизации, а также позволили увеличить стоимость этих лотов в разы.

Со вступлением закона в силу земельные онлайн-торги будут проводиться в единой электронной торговой системе в режиме реального времени. По итогам аукционов будет заключаться договор купли-продажи, аренды, права на застройку (суперфиция) или долгосрочной аренды (эмфитевзиса) земельного участка с победителем торгов, который предложил наивысшую цену.

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Также изменится размер гарантийного взноса по лоту, который составит не менее 30% стартовой цены продажи земельного участка или стартового размера годовой платы за пользование участком.

Как сообщал УНИАН, в мае 2021 года Верховная Рада приняла закон о продаже земельных участков государственной и коммунальной собственности, а также прав аренды на них через электронные аукционы.

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Автор: Богдан Слуцкий