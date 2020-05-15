Украинские фермеры получат компенсации за потерю посевов из-за засухи: по 5 тысяч за гектар

По расчетам Минэкономики, большая часть средств пойдет аграриям Одесской области.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины видит необходимость выделения денежной компенсации фермерам за потерю посевов из-за засухи из расчета 4,5-5 тыс. грн за гектар пострадавших посевов.

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Об этом во время онлайн-конференции сообщил заместитель министра Тарас Высоцкий.

"Мы видим необходимость выделения безвозвратной разовой помощи, наши расчеты показывают, что это должно быть около 4,5-5 тыс. грн на один гектар. И хотя не будет привязки к региону, но мы понимаем, что 70-75%, а то и 85%, пойдет в Одесскую область", - сказал он.

По словам Высоцкого, инструмент компенсации должен быть максимально простым – для этого необходимо будет подтвердить статус сельхозтоваропроизводителя, а Укргидрометцентр дополнительно подтвердит площадь пострадавших посевов.

Замминистра добавил, что на данный момент Минэкономики ищет способ реализации этой идеи.

"Мы ищем юридический момент, как это сделать быстрее. Можно выделить средства из фонда, сформированного для борьбы с коронавирусом, приравняв это (засуху – УНИАН) к форс-мажору. Есть возможность через бюджет, но это дольше", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, аграрии Одесской области прогнозируют, что из-за засухи урожай зерновых снизится на 50% – до 1,2 млн тонн.

По официальным данным, украинские аграрии из-за засухи в марте-апреле потеряли около 234 тыс. гектар, или 2,6% от всех посевных площадей озимых культур.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства считает, что пришедшие в Украину в мае дожди частично улучшат ситуацию с урожаем 2020 года, и прогнозирует валовой сбор на уровне 65-68 млн тонн.