Продукты будут расти в цене по мере уменьшения предложения на рынке.

До конца 2021 года стоимость яблок в Украине может взлететь до 14-15 грн с сегодняшней цены 9,78 грн/кг.

Об этом заявила аналитик "Украинского клуба аграрного бизнеса" Светлана Литвин, сообщает AgroTrend.

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Эксперт добавила, что по мере того, как будет уменьшаться предложение яблок с непродолжительным сроком хранения и реализуется продукция с холодильных складов, цена на фрукт будет расти.

Рост цен на продукты в Украине:

Цены на сахар и подсолнечное масло в Украине в августе 2021 года в годовом выражении - по сравнению с августом 2020 года – повысились на 91,2% и 75,6% соответственно.

В августе в годовом выражении цены на яйца выросли на 51,8%, хлеб подорожал на 16,5%, мясо – на 11%, макароны – на 10%.

Эксперты также прогнозировали, что из-за подорожания газа в Украине взлетят цены на хлеб.

К середине октября 2021 года цены на яблоки в Украине опустились до уровня 2018 года, когда был собран рекордный урожай этих фруктов.

Автор: Елена Коваленко