Она убеждена, что цена на продукты продолжит расти.

В Украине в июне начали дорожать яйца. Ожидается, что в последующие месяцы цены будут только расти из-за увеличения стоимости энергоносителей, что повлияло на себестоимость производства и доставки.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" сказала Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

По ее словам, для украинского рынка яиц характерна ярко выраженная сезонность. Так, весной цены на яйца снижаются, а где-то с середины лета начинают постепенно расти. Обычно, это происходит из-за значительной доли производства яиц в хозяйствах населения, где яйценоскость птицы зависит от погодных условий, в частности, температурных режимов. В то же время в промышленном производстве такой четкой зависимости нет.

В этом году процесс роста цен начался раньше из-за значительного роста стоимости энергоносителей и горючего.

"К сожалению, в последующие месяцы цена на яйца продолжит расти с максимальным ценовым пиком на новогодние праздники", - спрогнозировала Литвин.

Напомним, несколько ранее эксперт рассказала, почему в Украине подорожал сахар и когда стабилизируются цены.

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