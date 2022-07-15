По словам аналитика, себестоимость мяса значительно зависит от цен кормов.

Аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка рассказал, что будет с ценами на свинину в ближайшее время.

Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации.

"В ближайшее время цены на свинину, как и на другие виды продуктов, будут расти из-за высокой инфляции. Но себестоимость мяса значительно зависит и от цен кормов, которые в Украине остаются дешевле по сравнению с мировыми. Также увеличение импорта в июне поддержит внутренний спрос и не даст быстро расти ценам", – прогнозирует эксперт.

По словам Гопка, в июне Украина импортировала свинины почти в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отмечается, что объем поставки мяса за месяц составил 9 тыс. тонн, что на 46% больше, чем в мае. А крупнейшими странами-экспортерами стали Польша, Дания, Нидерланды.

Причиной стремительного увеличения объемов свинины зарубежной поставки, отметил эксперт, стала новость о возврате НДС и пошлин на импортные товары. А также сокращение внутреннего промышленного предложения в связи с тем, что производители восточного и южного регионов были вынуждены временно покинуть рынок свинины.

Как сообщал УНИАН, за первый месяц лета средняя розничная цена килограмма охлажденной свинины поднялась до 140,2 грн, что на 5,8%, или 7,7 грн/кг, что выше показателя предыдущего месяца.

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