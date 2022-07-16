Стабилизации цен в Украине можно ожидать только осенью, считает аналитик.

В Украине наблюдается подорожание сахара. Это беспокоит многих людей. Однако цены на сахар могут стабилизироваться.

О причинах подорожания сахара в комментарии "РБК-Украина" рассказала аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин.

Она отметила, что на это влияет ряд факторов. Так, сахар подорожал из-за сезона консервирования фруктов этот сладкий продукт пользуется большим спросом. Кроме этого, на цены влияет рост стоимости энергоносителей, горючего, значительный рост стоимости доставки.

Эксперт рассказала, что цены на сахар могут стабилизироваться. Уже в сентябре начнется сбор урожая сахарной свеклы. Вместе с тем, соответственно, начнется сезон сахароварения.

"Если погодные условия позволят получить хорошую урожайность, потому что засеяли достаточное количество площадей, то будет произведено достаточное количество сахара и цена стабилизируется. Однако инфляционные процессы, которые могут наблюдаться в Украине, могут дополнительно повлиять на дальнейшее ценообразование", - считает Литвин.

Ранее УНИАН уже сообщал, что эксперт рассказал, что будет с ценами на свинину.

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