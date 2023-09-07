Несмотря на определенное проседание, среди экспорта товаров лучшие показатели в с/х секторе.

В течение января-июля этого года украинский экспорт товаров составил 20,7 млрд долларов. Это на 11,5% меньше, чем в аналогичный период 2022 года, и более чем на треть меньше, чем в 2021 году.

Как сообщает Опендатабот, несмотря на определенное проседание, среди экспорта товаров лучшие показатели у с/х сектора (63%) и продажи металла (12%). Также 7% экспорта занимают минеральные продукты, 6% – транспорт и оборудование, 5% – древесина.

В частности, экспорт металлов в текущем году, по сравнению с соответствующим периодом 2021 года, уменьшился в 3,5 раза — до 2,4 млрд долларов.

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В то же время в течение семи месяцев текущего года украинский бизнес нарастил экспорт сельхозпродукции – до 13 млрд долларов, что на 4,5% больше, чем в январе-июле 2021 года.

Однако в течение последних нескольких месяцев объемы с/х экспорта проседали. Самый низкий показатель продаж аграрной продукции за рубеж был зафиксирован в июле — 1,3 млрд даларов.

Исследователь Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики Павел Мартышев связывает такое сокращение экспорта с/х продукции с прекращением зернового соглашения в июле 2023 года.

По его словам, негативная динамика наблюдалась еще в июне, так как часть игроков данного рынка начали выжидать, какой будет ситуация с вывозом продовольствия морскими путями. Это привело к снижению активности заключения контрактов на перевозку с/х продукции.

"Стоит говорить об альтернативных путях морского экспорта. Возможно - о комбинации "Дунай + территориальные воды Румынии", - подчеркнул эксперт.

Экспорт во время войны

Экспорт украинских товаров страны Европейского Союза в 2022 году вырос на 4,2% по сравнению с 2021 годом и составил около 28 млрд долларов.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия, в 2022-2023 маркетинговом году (с 1 июля 2022-го по 30 июня 2023 года) Украина экспортировала 48,99 млн тонн зерна.

Прогнозируется, что в этом сезоне Украина сможет продать иностранным партнерам 43 млн тонн зерновых и масличных культур.

Украине в августе несмотря на все препятствия удалось увеличить экспорт агропродукции до 4,3 млн тонн, это на 16% больше июльского показателя. Наиболее результативным каналом остаются речные порты Дуная, благодаря которым было перевезено 64% объемов экспорта в августе.

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