За год экспорт свежих яблок из Украины в Эфиопию вырос более чем в шесть раз.

Украина стала лидером по темпам роста поставок яблок в Эфиопию по итогам 2021 года.

Об этом сообщает портал East-fruit.

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"За год экспорт свежего яблока из Украины в Эфиопию вырос сразу более чем в шесть раз и достиг 222 тонн. По объему поставок яблока в Эфиопию Украины обошла такие крупные страны-экспортеры яблока, как Польша, Италия, Китай, США и Сербия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по объему поставок яблок в Эфиопию Украину опережают лишь ЮАР, Франция, Новая Зеландия, Турция и Чили. При этом экспорт из Франции и Новой Зеландии снижается, а из Турции - растет очень быстро. Так, в 2021 году импорт яблок в Эфиопию из Турции вырос в 3,6 раза и занял второе место по темпам роста поставок в эту страну после Украины.

Аналитики East-fruit акцентируют внимание на том, что украинские яблоки становятся настоящим трендом в регионе Субсахарской Африки, поэтому стоит ожидать роста спроса на этот фрукт в данном регионе.

Экспорт яблок:

По данным Госпродпотребслужбы, Украина за 9 месяцев 2021 года экспортировала более 10 тысяч тонн яблок в 65 стран мира, но вскоре количество стран может значительно увеличиться.

В сезоне 2019/2020 из Украины было экспортировано чуть более 20 тысяч тонн яблок.