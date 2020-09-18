Это на 1,17 млн тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Украинские аграрии с начала нового маркетингового года (МГ, июль 2020 - июнь 2021) экспортировали 10,33 млн тонн зерна, что на 1,17 млн тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные аграрного департамента Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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В частности, пшеницы отправлено на экспорт около 7,04 млн тонн, ячменя - 2,64 млн тонн, кукурузы - 612 тыс. тонн.

Кроме того, экспортировано муки пшеничной и других культур – 44,3 тыс. тонн, что на 21,7 тыс. тонн меньше, чем за соответствующий период прошлого МГ.

Предельный объем экспорта

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины и участники зернового рынка утвердили предельный объем экспорта пшеницы в текущем маркетинговом году (июль 2020 - июнь 2021) на уровне 17,5 млн тонн, а ржи – на уровне 1 тыс. тонн.

Украина обновила рекорд экспорта зерновых в 2019-2020 маркетинговом году, поставив на внешние рынки 57,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, а также муки.

Прогнозы

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозировало урожай зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2020 году на уровне 68 миллионов тонн, а масличных – 20 миллионов тонн.

По состоянию на 24 июля 2020 года украинские аграрии собрали более 20 миллионов тонн зерна нового урожая.

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Автор: Павел Степанец