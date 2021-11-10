Значительное подорожание соленого сала произошло еще в октябре.

Цена на сало на сегодня достигла рекордной отметки.

Об этом говорится в обновленных данных Минфина по состоянию на 10 ноября.

Стоимость соленого сала составляет 186, 41 грн/кг, что более чем на 40 грн/кг больше, чем средняя цена продукта в августе. Нынешняя стоимость сала является самой высокой за последние годы, подчеркивает Kurkul.com.

Значительное подорожание соленого сала произошло еще в октябре, когда его стоимость стремительно выросла на 20 грн/кг или 13%. С октября по ноябрь цена выросла еще на 20 грн/кг или 11%.

Читайте такжеВ октябре на ряд продуктов "взлетели" цены: что подорожало больше всегоВ то же время цена на домашнее сало хоть и не теряет высоких позиций с начала года, однако растет не такими темпами. На сегодня стоит 134, 50 грн / кг.

Средняя цена на домашнее сало в супермаркетах по состоянию на среду, 10 ноября, составляет 134 гривны (Novus – 139 гривен, Megamarket – 129 гривен), а соленого сала – 183, 45 грн /кг (Metro – 184, 90 грн / кг, Auchan – 182 грн / кг).

Что говорят эксперты

По мнению аналитиков, в целом на цену сала может повлиять снижение цен на свиней убойных кондиций: "Как и в прошлые годы, в середине осени происходит снижение цены на свиней. К тому же давление импорта на внутренние цены ощутимо и прогнозируется снижение цены еще на 2 грн/кг до прошлой недели. Вероятно, украинским производителям нужно быть готовым и к дальнейшему снижению цены на свиней".

Цены на сало в октябре

По данным Минфина, средняя стоимость домашнего сала в октябре составила 135,29 грн / кг, а соленого – 165,78 грн / кг.

Автор: Виолетта Орлова