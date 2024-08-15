Предложение продукции стремительно растет, а спрос остается крайне низким.

В Украине снова дешевеет репчатый лук. По состоянию на 15 августа цены на данную продукцию упали ниже уровня прошлого года. Фермеры готовы отгружать лук по 7-13 грн/кг ($0,12-0,22/кг), что в среднем на 17% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что практически все украинские хозяйства приступили к уборке лука, поэтому предложение растет достаточно быстро. А вот спрос остается крайне низким, и снижение цен на продажах никак не сказывается.

Большинство хозяйств начали активно распродавать имеющиеся запасы некондиционной продукции. При этом ряд фермеров сообщает о том, что из-за погодных особенностей в текущем сезоне очень мало качественного лука, пригодного для закладки на хранение. Из-за этого заметно вырос процент потерь и доля некондиционной продукции, которую производители стремятся сбыть в первую очередь.

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Сейчас цена на лук в Украине уже в среднем на 12% ниже, чем в середине августа 2023 года. Однако некоторые игроки рынка уверены, что уже в сентябре ситуация на рынке изменится. К этому моменту запасы лука в хозяйствах существенно сократятся, и цены на эту продукцию пойдут вверх.

Цены на продукты

Сезон голубики в Украине подходит к концу. Садоводы продают остаточные партии ягоды, но из-за низкого спроса цены на ягоду все еще достаточно низкие. Сезон продажи голубики стартовал в среднем на две недели раньше из-за теплой и относительно мягкой весны, поэтому завершение сезона прогнозируют также намного раньше.

Оптовые цены на малину в Украине резко обвалились. На рынок заблаговременно поступила ягода осенних сортов в больших количествах. Если неделей ранее перекупщики предлагали цены в районе 50-60 грн/кг для небольших производителей, то есть 1,2-1,5 доллара за килограмм, то на этой неделе максимальная цена малины около 40 грн/кг, то есть менее 1 доллара.

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