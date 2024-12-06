В Украине падают цены на репчатый лук: сколько сейчас стоит килограмм

В начале декабря 2023 года производители отгружали лук в среднем на 20% дороже, чем сегодня.

После недавнего роста цен в Украине снова упали отпускные цены на лук. Причиной удешевления стало снижение спроса на продукцию среднего и низкого качества, которую в основном и предлагают к продаже.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что на сегодняшний день репчатый лук производители продают в диапазоне 10–16 грн/кг ($0,24-0,38/кг), что в среднем на 16% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. При этом указано, что ближе к выходным оптовые партии лука в Украине реализуются за ценами, уступающими показателям предыдущего сезона.

Отмечается, что качество лука в хранилищах стремительно ухудшается, а снижение цен должно способствовать более быстрой продаже.

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В начале декабря 2023 года украинские производители отгружали лук в среднем на 20% дороже, чем сегодня.

Цены на лук в супермаркетах Украины

В Auchan репчатый лук продают по 15,90 грн/кг.

В Сильпо цены стартуют от 18 гривень за килограмм.

В АТБ его лук можно купить по 14,89 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

По итогам сезона 2024 Украина столкнулась с дефицитом картофеля из-за плохого урожая, что привело к росту цен на овощ. В результате сильно вырос импорт.

Кроме того, в Украине начали дорожать тепличные помидоры из-за снижения предложения местного овоща.

Также на текущей неделе цены на белокачанную капусту начали повышаться из-за повышения спроса, но лишь на продукцию высокого качества.

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