В Украине дорожает белокочанная капуста: сколько сейчас стоит килограмм

Цена на белокочанную капусту в Украине уже в среднем в 2,7 раза выше, чем год назад.

На текущей неделе цены в Украине на капусту начали повышаться. Основной причиной подорожания стало заметное повышение спроса, но лишь на продукцию высокого качества.

Аналитики проекта EastFruit отметила, что в сложившихся условиях поставщики качественной капусты получили возможность повысить отпускные цены. Так, сегодня овощ готовы отгружать в диапазоне 20-27 грн/кг ($0,48-0,65/кг), в зависимости от качества и объема партии, что в среднем на 11% дороже, чем неделей ранее.

При этом предложение белокочанной капусты на рынке довольно ограничено, потому что многие фермеры не спешить с продажами, ожидая повышения цен на эту продукцию в ближайшие недели.

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Стоит отметить, что на сегодняшний день цена на белокочанную капусту в Украине уже в среднем в 2,7 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года. Большинство участников рынка прогнозируют дальнейший рост цен.

Цены на капусту в супермаркетах Украины

В Auchan овощ можно купить по 30,50 грн/кг.

При этом в АТБ капусту продают по 31,89 грн/кг.

В то же время в Сильпо цены стартуют от 35,90 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

По итогам сезона 2024 Украина столкнулась с дефицитом картофеля из-за плохого урожая, что привело к росту цен на овощ. В результате сильно вырос импорт.

Старший научный сотрудник отдела экономики аграрного производства и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Богдан Духницкий считает, что предложение по большинству позиций в плодоовощном сегменте в 2025 году на украинском рынке будет формироваться собственным производством.

Кроме того, в Украине начали дорожать тепличные помидоры из-за снижения предложения местного овоща.

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