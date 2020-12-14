Также продлено и решение об уничтожении ввозимой в Россию санкционной продукции.

Решением правительства России продлен срок действия специальных экономических мер (продовольственное эмбарго) до 31 декабря 2021 года.

Читайте также"Черный импорт" российских удобрений оказался в поле зрения СБУ - расследование НВ

Об этом сообщает "Главред".

Решение принято в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 21 ноября 2020 года, говорится в документах, размещенных на российском портале правовой информации.

При этом до 31 декабря 2021 года продлено и решение об уничтожении ввозимой санкционной продукции.

Соответствующее постановление правительства РФ подписано 9 декабря.

Как известно, ранее президент России Владимир Путин продлил экономические санкции против западных стран до конца 2021 года.

"Продуктовое эмбарго" продлено в отношении стран, принявших антироссийские санкции, в том числе Украины.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН