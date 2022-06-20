Отмена ввозных пошлин и тарифных квот украинским производителям увеличит экспорт украинской агропродукции.

Верховная Рада Украины 301 голосом "за" ратифицировала Соглашение об отмене ввозных пошлин и тарифных квот в торговле между Украиной и Великобританией.

Как сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия, это соглашение будет действовать минимум в течение следующих 12 месяцев.

"Отмена ввозных пошлин и тарифных квот украинским производителям увеличит экспорт украинской агропродукции, которая традиционно поставляется в Великобританию. В первую очередь, речь идет о муке, молочной продукции, мясе птицы и полуфабрикатах, томатной пасте, соках, сахаре и тому подобное", - говорится в сообщении.

Отмечается, что открытие новых рынков будет способствовать развитию украинского производства, в том числе товаров с высокой добавленной стоимостью, что позволит увеличить поступления валютной выручки, которая будет направлена на укрепление отечественной экономики.

Как сообщал УНИАН, в начале мая Украина и Великобритания юридически закрепили отмену ввозных пошлин и тарифных квот в двусторонней торговле. Соглашение будет действовать 12 месяцев, но может быть продлено по договоренности между сторонами на новый срок.

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