За прошлый год в Украине было произведено 9,25 млн тонн молока и 3,45 млн тонн мяса.

Объем производства молока в Украине в 2020 году составил 9,25 млн тонн, что на 4,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

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При этом хозяйства населения сократили производство молока на 6,2%, а предприятия увеличили на 0,8%.

По данным Госстата, производство яиц в стране за год уменьшилось на 2,9% - до 16,194 млрд штук, и сократилось как на предприятиях, так и в хозяйствах населения.

Производство мяса в Украине за отчетный период сократилось на 1,1% - до 3,45 млн тонн. При этом производство мяса на предприятиях сократилось менее чем на 1%, тогда как население сократило производство на 3%.

Предыдущие показатели

По данным Государственной службы статистики, производство молока в Украине по итогам 2019 года сократилось на 3,7% и впервые за годы независимости упало ниже 10 млн тонн - до 9,68 млн тонн.

В то же время, производство мяса в 2019 году выросло на 4,8% - до 3,47 млн тонн (в живом весе), яиц – на 3,4%, до 16,6 млрд штук.

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Автор: Анна Нагорная