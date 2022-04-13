Кабмин помогает аграриям, подчеркнул глава Кабмина.

В Украине во всех областях, кроме Луганской, началась посевная кампания.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем видеообращении.

"В Украине во всех областях, кроме Луганской, началась посевная кампания. Помогаем аграриям, предоставили им льготное финансирование на 3,5 млрд грн. На сегодняшнем заседании приняли решение о максимальном упрощении регистрации сельхозтехники", - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, рано утром 24 февраля войска РФ ворвались в Украину.

Сначала противник бомбил военные объекты, а потом атаковал и мирное население, в частности, наносил удары по ряду населенных пунктов Луганщины.

Украинская сторона обвинила противника в попытке сорвать посевную кампанию.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины запустило платформу для помощи аграриям в проведении посевной 2022 года. На ней надо заполнить специальную заявку по вашим потребностям. Далее Минагрополитики через средства связи сориентирует насчет всех дальнейших действий.

10 апреля первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий говорил, что в Украине есть дефицит топлива, но это пока не останавливает темпы посевной кампании.

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