Кличко не собирается выделять землю участникам АТО – Дубинский

Нардеп Александр Дубинский напомнил, что раньше в Украине десять процентов жилого фонда должны были передавать малообеспеченным и тем, кто стоит в очереди, но в последнее время никто обещанного жилья не получает.

В Киеве нет свободной земли для нужд участников АТО, так как все участки захвачены строительной мафией Кличко.

Такую информацию в эфире 112 канала озвучил народный депутат Александр Дубинский.

«В Киеве процветает афера с так называемыми «накрытиями»: когда формируются фиктивные договора аренды и свободную землю отдают под различные ООО, пансионаты и т.п. На данный момент, по моей информации, свободной земли нет, все участки захвачены Кличко, и он распределяет их в ручном режиме. Именно поэтому их бесплатно давать не будут ни одной категории льготников, в том числе ветеранам», - объяснил нардеп.

Он добавил, что раньше в Украине десять процентов жилого фонда должны были передавать малообеспеченным и тем, кто стоит в очереди, но в последнее время никто обещанного жилья не получает.

«Законодательство позволяет обеспечить всех очередников квартирами. Просто это невыгодно нынешней городской власти. Например, зам Кличко, Вячеслав Непоп, благодаря махинациям с квартирами атошникам, положил себе в карман семь миллионов долларов. У Кличко таких заместителей восемь. Вот и посчитайте, сколько они воруют только на квартирах», - резюмировал Александр Дубинский.

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