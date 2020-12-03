В частности, правительство предлагает отменить налог на доходы физлиц для членов кооперативов, созданных без цели получения прибыли.

Кабинет министров одобрил законопроект, которым предлагается снизить налоговую нагрузку на сельскохозяйственные кооперативы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

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"В связи с обновлением законодательства о сельскохозяйственной кооперации возникла необходимость во внесении изменений в некоторые положения Налогового кодекса Украины. Реализация этого документа снизит налоговую нагрузку на членов сельскохозяйственных кооперативов, будет способствовать активизации их хозяйственной деятельности", - приводит пресс-служба слова Игоря Петрашко.

В частности, в Налоговом кодексе термины "сельскохозяйственный производственный кооператив" и "сельскохозяйственный обслуживающий кооператив" будут заменены на термины "сельскохозяйственный кооператив, действующий без цели получения прибыли" и "сельскохозяйственный кооператив, действующий с целью получения прибыли".

Также законопроект вводит новый термин – "патронажные дивиденды сельскохозяйственного кооператива, действующего с целью получения прибыли".

Кроме того, он отменяет налог на доходы физических лиц (НДФЛ) из средств, полученных физическим лицом-членом кооператива, действующего без цели получения прибыли, который возвращается ему как избыточно уплаченная им стоимость предоставленных кооперативом услуг.

Хронология событий

В июле 2020 года Верховная Рада Украины приняла закон о сельскохозяйственной кооперации, который регулирует правоотношения по созданию, деятельности и прекращению сельскохозяйственных кооперативов в стране.

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Автор: Анна Нагорная