Кабинет министров одобрил законопроект, которым предлагается снизить налоговую нагрузку на сельскохозяйственные кооперативы.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
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"В связи с обновлением законодательства о сельскохозяйственной кооперации возникла необходимость во внесении изменений в некоторые положения Налогового кодекса Украины. Реализация этого документа снизит налоговую нагрузку на членов сельскохозяйственных кооперативов, будет способствовать активизации их хозяйственной деятельности", - приводит пресс-служба слова Игоря Петрашко.
В частности, в Налоговом кодексе термины "сельскохозяйственный производственный кооператив" и "сельскохозяйственный обслуживающий кооператив" будут заменены на термины "сельскохозяйственный кооператив, действующий без цели получения прибыли" и "сельскохозяйственный кооператив, действующий с целью получения прибыли".
Также законопроект вводит новый термин – "патронажные дивиденды сельскохозяйственного кооператива, действующего с целью получения прибыли".
Кроме того, он отменяет налог на доходы физических лиц (НДФЛ) из средств, полученных физическим лицом-членом кооператива, действующего без цели получения прибыли, который возвращается ему как избыточно уплаченная им стоимость предоставленных кооперативом услуг.
Хронология событий
В июле 2020 года Верховная Рада Украины приняла закон о сельскохозяйственной кооперации, который регулирует правоотношения по созданию, деятельности и прекращению сельскохозяйственных кооперативов в стране.
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