В этом сезоне Украина может стать нетто-экспортером по поставкам репчатого лука.

Экспорт репчатого лука из Украины достиг рекордных показателей за последние 5 лет.

Читайте такжеУкраина обновила рекорд по экспорту подсолнечного маслаОб этом сообщает ТСН.uа.

Отмечается, что в то же время цены на продукцию внутри страны остаются достаточно низкими.

"Стоимость зависит от качества лука. В частности килограмм овоща на рынке в среднем стоит около трех гривень", - говорится в сообщении.

Эксперты прогнозируют, что в этом сезоне Украина не просто не потеряет своих позиций, а может стать нетто-экспортером по поставкам репчатого лука.

Что этому предшествовало

Еще в конце прошлого года эксперты связывали негативный ценовой тренд в сегменте лука с ослаблением торговой активности на рынке.

Предложение было большим, причем, в первую очередь, фермеры сбывали лук ранних и средних сортов, который не пригоден для длительного хранения.

В октябре цена репчатого лука сегодня составляла 2,50-4 гривни/килограмм, что в среднем на 13% дешевле, чем в сентябре.

На сегодня репчатый лук в Украине поступает в продажу в среднем на 32% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

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Автор: УНИАН