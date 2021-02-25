В Украине рекордно вырос экспорт лука из-за низких цен на овощ / REUTERS
Экспорт репчатого лука из Украины достиг рекордных показателей за последние 5 лет.
Читайте такжеУкраина обновила рекорд по экспорту подсолнечного маслаОб этом сообщает ТСН.uа.
Отмечается, что в то же время цены на продукцию внутри страны остаются достаточно низкими.
"Стоимость зависит от качества лука. В частности килограмм овоща на рынке в среднем стоит около трех гривень", - говорится в сообщении.
Эксперты прогнозируют, что в этом сезоне Украина не просто не потеряет своих позиций, а может стать нетто-экспортером по поставкам репчатого лука.
Что этому предшествовало
- Еще в конце прошлого года эксперты связывали негативный ценовой тренд в сегменте лука с ослаблением торговой активности на рынке.
- Предложение было большим, причем, в первую очередь, фермеры сбывали лук ранних и средних сортов, который не пригоден для длительного хранения.
- В октябре цена репчатого лука сегодня составляла 2,50-4 гривни/килограмм, что в среднем на 13% дешевле, чем в сентябре.
- На сегодня репчатый лук в Украине поступает в продажу в среднем на 32% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.
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