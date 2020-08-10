К осени овощи в Украине подорожают – прогноз

В июне производство сельхозпродукции уменьшилось на 40%.

В июне производство сельхозпродукции в Украине уменьшилось на 40% в связи с чем на украинских рынках цены на овощи начали расти.

Об этом говорится в сюжете «Сніданка з 1+1».

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Карантин и непогода

Как говорится в сюжете, ценовые скачки связывают с карантином и сезонными факторами. Весной этого года были заморозки, а потом засуха в южных регионах Украины. Поэтому за первое полугодие 2020 сельскохозяйственной продукции собрали почти на 20% меньше, чем за такой период в прошлом году.

В июне производство сельхозпродукции уменьшилось на 40%.

Как выросла цена

Как сообщалось, за год в Украине больше всего выросли в цене такие продукты, как картофель, гречка и яйца. Стоимость клубни выросла на 30%, до почти 11,5 гривны. На столько же повысились цены и на яйца, до почти 17 гривен. Вдвое увеличилась стоимость гречки. Килограмм этой крупы стоит в среднем 30 гривен.

Цены в этом году

В начале июля 2020 года эксперты прогнозировали, что в этом году на украинском рынке не будет белорусских овощей, следовательно, сбить цену на картошку не получится. Также, на рынке не будет белорусского чеснока и лука, поэтому эксперты прогнозировали, что цена на борщевой набор поднимется минимум в полтора раза.

15 июля 2020 стало известно о том, что 60% нового урожая яблок пропало из-за холодной весны и затянувшихся дождей. По прогнозам экспертов, и без того высокие цены на украинские яблоки, к осени поднимутся еще выше.

16 июля появилась информация о том, что дешевых арбузов в этом году не будет.

10 августа 2020 года появилась информация о том, что этом году цены на гречку в Украине могут подняться выше прошлогодней отметки.

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