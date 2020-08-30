Общая площадь объекта около 15 тысяч квадратных метров.

Самая большая в мире теплица на крыше открылась в канадском Монреале для удовлетворения растущего спроса на продукты местного производства.

Об этом сообщает euronews.

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Компания Lufa Farms открыла в центре второго по величине города Канады, самую большую в мире теплицу на крыше.

Общая площадь объекта около 15 тыс. м2, что соотносится с размерами трёх футбольных полей.

Где строят теплицы на крышах

Как пишет издание, это уже четвертая теплица на городской крыше, которую построила компания Lufa Farms. Первый объект был введён в эксплуатацию ещё в 2011 году. С тех пор конкуренты подхватили и реализовали новую идею. К примеру, American Gotham Greens построила восемь теплиц на крышах в Нью-Йорке, Чикаго и Денвере, а French Urban Nature планирует одну в Париже в 2022 году.

С 2017 года местный супермаркет в Монреале также предлагает ассортимент овощей, выращенных на его собственной крыше.

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Автор: Елена Коваленко