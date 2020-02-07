Украина увеличила производство замороженной морской рыбы

За прошлый год в Украине также выросло производство свежего рыбного филе и консервов.

Производство замороженной морской рыбы (неразобранной) в Украине в 2019 году увеличилось на 19% по сравнению с 2018 годом – до 10,35 тысячи тонн.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства.

Кроме того, по итогам прошлого года Украина увеличила производство свежего рыбного филе и мяса рыбы на 35% - до 3,45 тысячи тонн, рыбного филе вяленого, соленого или в рассоле - на 52% - до 1,59 тысячи тонн, сельди соленой на - 2% - до 3,5 тысячи тонн, филе рыбного мороженого - на 7% - до 293 тонн, лосося копченого - на 24% - до 627 тонн, готовых продуктов из сельди - на 13,4% - до 3,27 тысячи тонн, готовых продуктов и консервов из другой рыбы - на 15% - до 14,25 тысячи тонн.

Также сообщается, что в Украине в 2019 году произведено сушеной и вяленой рыбы 3,8 тысячи тонн, икры - 3,58 тысячи тонн.

Как сообщал УНИАН, промышленный вылов рыбы и биоресурсов в водоемах Украины в 2019 году увеличился на 2,2% – до 51 тысячи тонн.