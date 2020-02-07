Украинские аграрии оформили аграрных расписок почти на 12 миллиардов

Всего с 2015 года аграрии оформили расписок на 19,5 миллиарда гривень.

Украинские аграрии в 2019 году получили аграрных расписок на 11,8 миллиарда гривень в рамках проекта "Аграрные расписки в Украине", который внедряет Международная финансовая корпорация (IFC).

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

При этом с начала работы программы, с 2015 года, объем аграрных расписок превысил 19,5 миллиарда гривень.

"Одним из результатов нашего сотрудничества стал доступный онлайн-реестр, который обеспечивает прозрачность функционирования аграрных расписок. Также мы планируем обновить Закон Украины "Об аграрных расписках", тем самым сделав аграрные расписки еще доступнее - дешевле и быстрее в оформлении", - цитирует пресс-служба заместителя министра Тараса Высоцкого.

Справка УНИАН. Проект "Аграрные расписки в Украине" внедряет Международная финансовая корпорация (IFC), которая является членом группы Всемирного банка, в партнерстве со Швейцарией. IFC занимается внедрением проектов развития частного сектора в развивающихся странах, в частности привлечения финансирования.

Аграрная расписка - товарораспорядительный документ, фиксирующий безусловное обязательство должника, которое обеспечивается залогом в виде будущего урожая. По аграрной расписке заемщик может рассчитаться либо денежными средствами, либо поставкой сельскохозяйственной продукции.