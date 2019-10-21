Украина упрощает правила ввоза животных

После вступления в силу приказа ввоз животных на территорию Украины будет возможен с мощностей, относительно которых установлено соответствие законодательству Украины, а также в случае, если с государством-экспортером уже заключен договор об эквивалентности.

В Украине с 24 ноября вступает в силу приказ Министерства аграрной политики и продовольствия "Об утверждении требований относительно ввоза (пересылки) на таможенную территорию Украины живых животных и их репродуктивного материала, пищевых продуктов животного происхождения, кормов, сена, соломы, а также побочных продуктов животного происхождения и продуктов их обработки, переработки", который упрощает ввоз животных на территорию государства.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Согласно сообщению, после вступления в силу приказа ввоз на таможенную территорию живых животных, кроме домашних, спортивных, экспериментальных и цирковых, а также животных, предназначенных для выставок и развлекательных целей, возможен с мощностей, относительно которых установлено соответствие законодательству Украины по результатам инспектирования объекта, оценки эффективности компетентного органа страны-экспортера, проведенной компетентным органом Украины, а также в случае, если с государством-экспортером уже заключен договор об эквивалентности.

В пресс-службе подчеркнули, что, таким образом, ввоз животных на территорию Украины будет значительно упрощен.

Как сообщал УНИАН, в апреле Министерство аграрной политики и продовольствия утвердило новые требования к импорту в Украину живых животных, пищевых продуктов животного происхождения, а также кормов и побочных продуктов животного происхождения.

В частности, приказ предусматривает разрешение импортировать животных или продукцию из зон или компартментов, если не вся территория страны-экспортера свободна от той или иной болезни животных. Кроме того, приказом сокращено количество диагностических исследований по живым животным, которые должны проводится на территории страны-экспортера.