В Украине ощутимо подешевели томаты

Цена на томаты в тепличных комбинатах Украины уже в среднем на 23% уступает ценам за аналогичный период предыдущего года.

Закупочные цены на томаты в Украине за неделю снизились на 15% и составили 15-17 гривень/килограмм.

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Об этом сообщила пресс-служба аналитической платформы East Fruit.

"К концу недели крупные тепличные хозяйства отгружали томаты по 15-17 гривень/килограмм (0,61-0,69 доллара/килограмм), что в среднем на 15% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели", - сказано в сообщении.

При этом, по словам экспертов, многие представители тепличных комбинатов отмечают, что снижение цен не оказывало положительного влияния на темпы сбыта данной продукции.

В пресс-службе добавили, что теплая солнечная погода способствовала увеличению предложения от производителей южного региона и Закарпатья.

"Результатом этого стало незначительное снижение цен, и к концу недели томаты из открытого грунта предлагались от 10 гривень/килограмм (0,40 доллара/килограмма), а цены на некондиционный томат производители нередко снижали до 4 гривень/килограмм (0,16 доллара/килограмм)", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, эксперты добавили, что цена на томаты в тепличных комбинатах Украины уже в среднем на 23% уступает ценам за аналогичный период предыдущего года. При этом производители сегодня не исключают дальнейшего удешевления данной продукции в случае сохранения текущих темпов сбыта на рынке.

Как сообщал УНИАН, Украина за полгода увеличила импорт томатов на 15% - до рекордных 55 тысяч тонн.

Овощи борщевого набора в Украине за 2018 год подорожали почти в два раза - до 56,6 гривни. Урожай овощей в 2018 году составил 9,4 миллиона тонн.