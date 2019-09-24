"Не в бюджет": министр экономики рассказал, куда пойдут деньги от продажи земли

По его словам, прогноз правительства по получению более 1 миллиарда долларов от продажи земли в 2020 году реален.

После введения рынка земли сельскохозяйственного назначения государство будет продавать землю, но эти деньги пойдут местным общинам.

Об этом в интервью hromadske заявил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

По его словам, прогноз правительства по получению более 1 миллиарда долларов от продажи земли в 2020 году реален.

«Но эти деньги пойдут в общины и людям. Эти деньги не идут в национальное правительство и в бюджет», — подчеркнул министр.

Он уточнил, что общины смогут сами решать, что им делать с этой землей — «продать или детскую площадку построить».

Чтобы сделать этот процесс прозрачным, продажа земли будет осуществляться на открытых аукционах — либо на Prozorro, или на специальной площадке.

Милованов уточнил, каким образом государство рассчитывает получить более 1 млрд долларов от продажи земли.

Он напомнил, что в Украине примерно 42 миллионов гектаров земли сельскохозяйственного назначения, и если государство продаст 5% от этого количества, то это будет около 2 миллиардов долларов.

«Но не вся государственная земля будет продана, это будет и частная. Мы ожидаем, что 5% земли будет продано за следующий год. Если бы это была государственная земля по низкой цене 1000 долларов, то это 2 миллиарда. Если половина этой земли государственная, а половина частная — это миллиард», — пояснил Милованов.

Министр добавил, что правительство рассчитывает, что земля будет дороже 1000 долларов за гектар, и тогда ее продажа принесет еще больше денег.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил парламенту до 1 декабря 2019 года принять законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения.

19 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что рынок земли в Украине заработает 1 октября 2020 года.

Ранее в правительстве сообщили, что позволят иностранным компаниям продавать и покупать земельные паи. Однако для этого этим компаниям нужно создать юридическое лицо в Украине.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский поручил парламенту до 1 декабря 2019 года принять законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил за отмену моратория на продажу земли и открытие рынка сельскохозяйственных земель в Украине.

Отметим, что из-за запрета на продажу сельскохозяйственной земли в Украине (действие моратория на продажу) единственным способом передать землю другому заинтересованному лицу за вознаграждение является ее сдача в аренду. Договоры на аренду земли обычно являются долгосрочными и заключаются в среднем на 8-10 лет. При этом стоимость аренды земельных паев является заниженной, а рынок — неконкурентным, ведь, как правило, на аренду паев претендует только один арендатор, который и диктует цену.

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Напомним, 20 декабря 2018 года Верховная Рада Украины приняла закон, который продлевает запрет на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения до 2020 года.

4 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу земли сельскохозяйственного назначения до 1 января 2020 года.

22 мая стало известно, что Европейский суд по правам человека признал мораторий на продажу земли в Украине нарушающим права человека и рекомендовал отменить его.

19 сентября украинская юридическая компания, руководствуясь решением ЕСПЧ, подала в суд на нотариуса, который отказал в оформлении сделки на покупку-продажу земли из-за моратория. Юристы утверждают, что в Украине действует принцип верховенства международного права над украинским, таким образом, решение Европейского суда весомее, чем положение Земельного кодекса о запрете на продажу земли.