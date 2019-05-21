Тепличные огурцы дешевеют: цены снизились на 20%

Снижение цены эксперты связывают с улучшением погодных условий, которые привели к существенному увеличению предложения огурцов на рынке, а также снижением покупательской активности после майских праздников.

Цена на тепличные огурцы в Украине за последнюю неделю снизилась на 20% и составила около 15-20 грн за килограмм, сообщила пресс-служба Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).

Читайте такжеЭксперт назвал ключевую причину "лукового кризиса" и рассказал, когда снизятся цены

В сообщении сказано, что на украинском рынке овощей еще с прошлой недели установились негативные ценовые тенденции.

В частности, отметили в УПОА, после стремительного падения цен на огурцы за прошлый отчетный период, операторы рынка не фиксировали никаких предпосылок к изменению в течение недели. Так, благоприятные погодные условия приводили к существенному увеличению предложения огурцов на рынке из всех типов теплиц. Кроме того, важным фактором стало завершение майских праздников в Украине, что негативно повлияло на покупательскую активность.

"Таким образом, прошлая неделя завершилась установлением нового ценового диапазона в 15-20 грн/кг, но операторы рынка не исключают негативной тенденции в ближайшее время", - подчеркнули в ассоциации.

Согласно данным ассоциации, цены на томаты, которые установились в Украине в последнем месяце, и их рост перед пасхальными и майскими праздниками привели к увеличению предложения на украинском рынке импортной продукции.

Отмечается, что в то время, как томаты из Польши и Турции на прошлой неделе предлагались в Украине по ценам от 30 грн/кг, а качество полностью устраивало потребителей, украинские производители были вынуждены пересматривать цены на собственную продукцию в сторону снижения. Таким образом, отметили эксперты, на конец отчетного периода украинские томаты оценивались в 40 грн/кг и меньше.

Как сообщал УНИАН, овощи борщевого набора в Украине за 2018 год подорожали почти в два раза - до 56,6 грн. Урожай овощей в 2018 году составил 9,4 млн тонн.