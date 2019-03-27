Кондитерская фабрика АВК сократила прибыль в 8 раз - до 42 тысяч гривень

В связи с прошлыми убытками прибыль планируется в полном объеме направить на пополнение собственных оборотных активов.

Крупнейший производитель кондитерских изделий в Украине кондитерская фабрика АВК (г. Днепр) в 2018 году сократила чистую прибыль в 7,8 раза - до 42 тысяч гривень, говорится в сообщении на сайте компании о собрании акционеров фабрики, которое назначено на 26 апреля.

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В сообщении сказано, что чистую прибыль за 2018 год в сумме 42 тысячи гривень, в связи с убытками прошлых периодов, на собрании акционеров планируется в полном объеме направить на пополнение собственных оборотных активов.

Отмечается, что активы компании за прошлый год уменьшились на 1,2% и составили 565,72 миллиона гривень. Нераспределенная прибыль АВК за прошлый год выросла на 6,1% - до 110,97 миллиона гривень.

Кроме того, текущие обязательства фабрики за 2018 год сократились на 2,3% по сравнению с 2017 годом - до 311,38 миллиона гривень, а суммарная дебиторская задолженность - на 6,2% - до 307,34 миллиона гривень.

Справка УНИАН. Кондитерская корпорация "АВК" является лидером украинского рынка в сегменте весовых шоколадных конфет. В ее состав входят 4 кондитерские фабрики, расположенные в Донецке, Днепре, Луганске и Мукачево. В июле 2014 года корпорация приостановила работу луганской фабрики, а в январе 2015 года - донецкой фабрики из-за боевых действий в регионе.

"АВК" выпускает кондитерские изделия под брендами "Королевский Шедевр", Domior, "Королевский шарм", "Крем-Суфле", "Мажор", "Фрутта - вкусная минутта", "Жувиленд".

Компания экспортирует свою продукцию в более чем 60 стран мира.