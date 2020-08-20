В Киеве из-за пожаров резко повысился уровень загрязненности воздуха
В Киеве наблюдается загрязнение воздуха из-за пожаров в экосистемах вокруг города.
Об этом сообщили в Управлении экологии и природных ресурсов КГГА .
Читайте такжеУченые рассказали, когда в Киеве улучшится качество воздуха
Согласно данным наблюдений на стационарных постах Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, с 19 августа в воздухе в Киеве зафиксировано превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций.
Загрязнение воздуха в Киеве: перечень мест
- диоксида серы - на площадях Бессарабской, Демеевской, бульваре Леси Украинки, проспекте Науки;
- диоксида азота и формальдегида - на площадях Бессарабской и Демеевской, проспекте Оболонском, бульваре Леси Украинки.
«Сейчас погодные условия способствуют накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Наблюдается область высокого давления с антициклоническим характером погоды, который характеризуется слабым ветром. Данные погодные условия препятствуют перемешиванию атмосферных слоев воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли», - отметил и.о. начальника Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко.
В сообщении указано, что также в Киеве объявлен высокий уровень пожарной опасности, и часто возникают пожары в экосистемах. Связано это с высокой температурой в приземном слое воздуха и началом сжигания гражданами сухой растительности.
Что делать в случаях задымленности
За последние сутки в экосистемах города зафиксировано пять очагов пожаров травяного настила общей площадью 5,167 га. Все очаги пожаров ликвидированы. В Киевской области за последние сутки ликвидировано 42 очага пожаров травяного настила площадью 45 га. Также ликвидированы три очага пожаров торфа площадью 0,5 га.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram