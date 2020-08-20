В Киеве из-за пожаров резко повысился уровень загрязненности воздуха

В последние дни на площадях Бессарабской, Демеевской, бульваре Леси Украинки, проспектах Науки и Оболонском повысились уровни концентрации вредных веществ в воздухе.

В Киеве наблюдается загрязнение воздуха из-за пожаров в экосистемах вокруг города.

Об этом сообщили в Управлении экологии и природных ресурсов КГГА .

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Согласно данным наблюдений на стационарных постах Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, с 19 августа в воздухе в Киеве зафиксировано превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций.

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диоксида серы - на площадях Бессарабской, Демеевской, бульваре Леси Украинки, проспекте Науки;

диоксида азота и формальдегида - на площадях Бессарабской и Демеевской, проспекте Оболонском, бульваре Леси Украинки.

«Сейчас погодные условия способствуют накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Наблюдается область высокого давления с антициклоническим характером погоды, который характеризуется слабым ветром. Данные погодные условия препятствуют перемешиванию атмосферных слоев воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ на поверхности земли», - отметил и.о. начальника Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Савченко.

В сообщении указано, что также в Киеве объявлен высокий уровень пожарной опасности, и часто возникают пожары в экосистемах. Связано это с высокой температурой в приземном слое воздуха и началом сжигания гражданами сухой растительности.

Что делать в случаях задымленности

За последние сутки в экосистемах города зафиксировано пять очагов пожаров травяного настила общей площадью 5,167 га. Все очаги пожаров ликвидированы. В Киевской области за последние сутки ликвидировано 42 очага пожаров травяного настила площадью 45 га. Также ликвидированы три очага пожаров торфа площадью 0,5 га.

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Автор: Инна Андалицкая