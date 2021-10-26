Озеро Нечимное сейчас больше напоминает болото.

Легендарное озеро, которое описала Леся Украинка в своем произведении "Лесная песня", находится на грани исчезновения. Водоем начал высыхать еще несколько лет назад и почти превратился в болото.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам местного жителя Петра Рудня, еще в детстве он рыбачил и купался в этом озере, а сейчас даже лодка застряла в зарослях.

Специалисты отмечают, что озеро высыхает по нескольких причинам:

погодные условия;

мелиорация;

вьетнамский рис, который высеяли для подкормки уток.

Читайте такжеВ Черкассах девушка с инвалидностью научила соседей сортировать мусор: двор - не узнать (видео)Несколько лет назад был разработан план по спасению водоема, но на него необходимо было 10 миллионов гривен, но денег на это не было. При этом озеро находится на территории заказника, поэтому местные жители не могут его почистить самостоятельно.

"Сюда вбрасывать какие-то средства фактически мы не имеем права. Только возможно, когда это будет какое-то софинансирование", - отметил секретарь Колодежненского сельсовета Павел Кухта.

Один из вариантов спасти озеро – привлечь компании, добывающие сапропель – ил со дна водоема. Правда, неизвестно, не повредят ли такие работы. Если в ближайшее время не начать спасть озеро, то через несколько лет оно исчезнет навсегда.

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Автор: Анастасия Горбачева