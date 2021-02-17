Постпред президента Украины в АР Крым Кориневич отметил, что не будет никакой воды в Крым до деоккупации полуострова.

В Украине планируют достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы максимально исключить попадание воды на временно оккупированный полуостров и улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонской области.

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Об этом заявил постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич по результатам встречи в городе Таврийск с начальником управления Северо-Крымского канала Сергеем Шевченко, говорится в сообщении представительства.

«Позиция представительства и Управления канала однозначна - никакой воды в Крым до деоккупации. Есть определенные вопросы, касающиеся потребностей укрепления сооружений, не допускающих днепровскую воду во временно оккупированный Крым, а также мелиорации южных районов Херсонской области», - заявил он.

Кориневич добавил, что обсудил с начальником управления Северо-Крымского канала важные для функционирования канала вопросы, в частности потребность достройки дамбы на 107 километров канала, которая, с одной стороны, максимально исключает попадание воды во временно оккупированный Крым, а с другой - позволит значительно улучшить мероприятия по мелиорации южных районов Херсонской области.

Вода в Крым: что известно

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставку воды на полуостров прекратили.

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

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Автор: Константин Гончаров