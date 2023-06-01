Украина присоединилась к Минаматской конвенции, по которой обязуется с 1 января 2024 года прекратить производство, импорт и экспорт ртутсодержащей продукции.

Украина присоединяется к Минаматской конвенции, которая предусматривает постепенный отказ от использование ртути.

Как сообщили в Минэкологии, Верховная Рада приняла законопроект №0199 "О присоединении Украины к Минаматской конвенции о ртути", по которому Украина обязуется с 1 января 2024 года прекратить производство, импорт и экспорт продукции, содержащей ртуть.

Отмечается, что Минаматская конвенция о ртути принята в 2013 году и вступила в силу в 2017 году. Она названа в честь города Минамата в Японии, где в конце 1950 годов ртутью из промышленных сточных вод отравились почти 2 тысячи человек. Отравление вызвало болезнь Минаматы - синдром ослабления зрения и слуха, а в тяжелых случаях – паралич и нарушение сознания, причиной которого является отравление органическими соединениями ртути.

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Конвенция предусматривает поэтапный отказ от использования ртути, в частности, запрещается ее дальнейшая добыча, а также устанавливается запрет на производство, экспорт и импорт многих продуктов, содержащих ртуть (термометров и приборов для измерения давления, определенных видов батареек и люминесцентных ламп, барометров, выключателей, реле, и даже косметики).

Как отметил министр экологии Руслан Стрелец, приобщение Украины к конвенции позволит "в дальнейшем исключить такие ситуации, как с заводом "Радикал", когда сотни тонн ртути оказались под открытым небом в украинской столице".

Проблема с заводом "Радикал" в Киеве

Киевский завод "Радикал" до прекращения в 1996 году своей производственной деятельности был монополистом по производству в Украине некоторых видов синтетических материалов, которые содержали в своем составе соединения ртути и хлора.

Поскольку остановка производства завода была проведена с нарушением требований природоохранного законодательства и остатки химических веществ не были вывезены с предприятия, это превратило территорию в самом центре левобережья столицы в "ртутный мини-Чернобыль".

По состоянию на начало 2022 года в Киеве до сих пор были не утилизированы почти четыре гектара земли бывшего завода "Радикал" - примерно 200 тысяч тонн химических веществ.

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