Животное не пострадало / Скриншот
В Кропивницком белка застряла в обшивке балкона четвертого этажа.
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Зверек пытался освободиться из ловушки самостоятельно, но запутался еще больше.
Жители дома освободить животное не смогли, поэтому обратились за помощью в службу спасения.
Сотрудники ГСЧС решили воспользоваться пожарной лестницей.
Один из спасателей поднялся на уровень четвертого этажа и освободил белочку.
В Кропивницком пожарные спасали белочку, застрявшую в обшивке балкона
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