Спасатели воспользовались пожарной лестницей.

В Кропивницком белка застряла в обшивке балкона четвертого этажа.

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Зверек пытался освободиться из ловушки самостоятельно, но запутался еще больше.

Жители дома освободить животное не смогли, поэтому обратились за помощью в службу спасения.

Сотрудники ГСЧС решили воспользоваться пожарной лестницей.

Один из спасателей поднялся на уровень четвертого этажа и освободил белочку.

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Автор: Людмила Жерновская