На калифорнийском пляже нашли редкую рыбину из океанских глубин.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Она может проглотить добычу размером с себя, имеет иглы и удивительно острые зубы.
Обычно эта рыба обитает на глубине 9 сотен метров: ее называют гемантолофом или рыбой-футбольным мячом.
Как рыба, которая обитает в Тихом океане, оказалась на калифорнийском берегу - пока неизвестно. Уникальную находку передали биологам для изучения.
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