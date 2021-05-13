Уникальную находку передали биологам для изучения.

На калифорнийском пляже нашли редкую рыбину из океанских глубин.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Она может проглотить добычу размером с себя, имеет иглы и удивительно острые зубы.

Обычно эта рыба обитает на глубине 9 сотен метров: ее называют гемантолофом или рыбой-футбольным мячом.

Как рыба, которая обитает в Тихом океане, оказалась на калифорнийском берегу - пока неизвестно. Уникальную находку передали биологам для изучения.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Олег Давыгора