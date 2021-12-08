Биологам и волонтерам приходится следить за гнездами черепах в песке

Миллион черепашек выпустили в Амазонку на границе Боливии и Бразилии. Их пытаются спасти от полного исчезновения.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Несмотря на запрет есть черепашье мясо и собирать яйца - их в последние годы становилось все меньше. Популяция черепах продолжает сокращаться из-за браконьеров, климатических изменений и строительства больших дамб.

Биологам и волонтерам приходится следить за гнездами черепах в песке и спасать их, если надвигаются наводнения.

Как ранее сообщал УНИАН, в Одесском зоологическом парке вылупились пять шпороносных черепах. Их родители ранее прибыли в Одессу из Харькова. Зиму детеныши проведут в теплом "доме", а летом уже появятся в открытом вольере.

В зоопарке добавили, что шпороносные черепахи – вид сухопутных черепах. Это самая крупная из африканских наземных черепах и третья в мире по величине после слоновой и альдабрской. Длина панциря шпороносной черепахи доходит до 83 см, масса тела – до 105 кг. На передних лапах – по пять когтей.

Вас также могут заинтересовать следующие новости

Автор: Анастасия Горбачева